«Венгрия сама решает, у кого покупать газ»: Орбан о контракте с «Газпромом»

Венгрия выбирает тот путь получения газа, который обеспечивает ей максимальную безопасность. Никто не может давать ей советы в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя реакцию Украины на контракт Будапешта с «Газпромом». Его слова приводит РИА Новости.

Венгрия — суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путём его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность, — сказал политик.

Он добавил, что соглашение с «Газпромом», вступающее в силу с 1 октября, обеспечит Венгрию достаточным количеством газа и гарантирует его безопасные поставки в обход «нестабильной Украины». Кроме того, контракт позволит венгерским властям сохранить и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» сроком на 15 лет. Согласно ему, страна будет ежегодно получать 4,5 млрд кубометров газа. Поставляться он будет через Австрию и Сербию.

В Киеве выразили разочарование действиями Будапешта и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что соглашением с Россией Венгрия нанесла удар по отношениям с Украиной. По словам министра, Киев ответит на него без жалости и сочувствия.