Премьер Венгрии назвал последствия ограничений на поставки газа из России Премьер Венгрии: ограничения на поставки газа из РФ приведут к немедленному их прекращению

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Петер Сийярто

Предложенное европейское ограничение цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии, заявил Reuters министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед экстренной встречей министров энергетики Европейского союза. По его словам, введение ограничений может привести к немедленному прекращению поставок российского газа в Европу.

Введение ценовых ограничений исключительно в отношении российского газа, очевидно, привело бы к немедленному прекращению поставок российского газа. Чтобы признать это, не нужна Нобелевская премия, — сказал он.

Сийярто также пообещал сделать все возможное для того, чтобы Брюссель «наконец понял, что поставки газа — это не идеологический или политический вопрос, а вопрос жесткой физической реальности».

Ранее представитель ЕС заявил, что энергетический кризис в Европе заставил политиков опасаться за свою судьбу. По его словам, власти рискуют столкнуться с ростом протестных настроений из-за невозможности «обуздать» расходы. Поэтому западным странам необходимо думать о том, как не навредить внутренней экономике и договориться с Венгрией, которая, скорее всего, будет блокировать следующий пакет антироссийских санкций, подчеркнул он.