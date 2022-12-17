Премьер Венгрии назвал подводный электропровод «настоящим рок-н-роллом»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал настоящим рок-н-роллом строительство электропровода длиной почти 1200 километров по дну Черного моря, передает Sputnik. Премьер подчеркнул, что Венгрия готовится к запуску самого длинного в мире подводного электропровода.

Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я бы сказал, что это настоящий рок-н-ролл, — сказал он.

Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее, Будапешт поддержит предложенный Баку проект строительства по дну Черного моря электропровода для поставок зеленой электроэнергии из Азербайджана через Грузию в Европу.

Отмечалось, что страны пытались осуществить этот проект еще несколько лет назад, но работу прервала пандемия коронавируса весной 2020 года. В настоящий момент Азербайджан полностью обеспечил национальную потребность в электроэнергии и приступила к строительству нескольких ветряных и солнечных электростанций для экспорта электричества. Энергию ветра и солнца в Азербайджане называют не менее перспективным «природным ресурсом», чем углеводороды.