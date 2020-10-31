Премьер Великобритании собирается ввести четырёхнедельную самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/4e21de32-1b9f-11eb-aea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Великобритании премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со следующей недели вводит самоизоляцию, которая продлится до 2 декабря.

Как отмечает таблоид The Sun, трёхуровневая система блокировки, введённая ранее, не помогла. При этом со стороны тори, которые выступают против общенационального закрытия, Джонсон столкнётся с огромным сопротивлением.

Перед введением национальных мер они должны быть одобрены голосованием и только тогда вступят в силу. Они включают в себя:

Закрытие пабов и ресторанов. Работать можно только навынос и на доставку.

Открытыми останутся детские сады и школы.

Международные поездки, за исключением рабочих, запрещены.

Закроется вся несущественная розничная торговля. Работать будут только супермаркеты.

Будет введён общенациональный запрет на общение людей в помещении — за исключением ухода за детьми.

Занятия спортом будут разрешены.

Производство и строительство, как и суды и парламент, закрываться не будут.

По плану Джонсона блокировка продлится до 2 декабря. Таким образом, как утверждает таблоид, премьер пытается «спасти Рождество».

Коснутся данные меры только Англии. Шотландия и Уэльс заявили, что сами будут оценивать обстановку и применять собственные правила.

Пока неизвестно, будут ли жители страны получать сообщение «оставайтесь дома», как во время первого локдауна.

Великобритания стала девятой страной в мире, которая преодолела отметку в 1 млн заразившихся. За сутки было зафиксировано 326 летальных исходов, днём ранее умерли 274 человека, заразились 24,4 тысячи человек. Общее число погибших за всё время пандемии составило 46 555 человек.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии приняли решение о закрытии всех наземных и водных границ для иностранцев в связи с пандемией коронавируса.