https://static.news.ru/photo/f1a39734-d6e1-11e9-abdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Киеве готовы к встрече по газу, которая будет проходить с участием делегаций России и Европейского союза.

По его словам, украинская сторона понимает уровень риска, который создают проекты инфраструктуры с политическим подтекстом, включая «Северный поток — 2», передаёт ТАСС . Он назвал их частью гибридной войны против Киева.

Наши государственные компании, чиновники, которые ответственны за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к зиме, и к этим переговорам, — подчеркнул политик.

Как ранее писал News.ru, глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что РФ готова провести 19 сентября текущего года трёхстороннюю консультацию по газу.