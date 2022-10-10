Премьер Украины: в стране повреждены 11 инфраструктурных объектов

Фото: скриншот с видео/Denys_Smyhal/t.me

Одиннадцать важных объектов инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль. Он призвал украинцев быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением и связью.

По состоянию на 11.00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве, — написал Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массированной ракетной атаки по городам Украины. Он предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране. По словам президента, атакующие «стремятся к панике и хаосу» и хотят уничтожить энергосистему Украины. Он призвал украинцев оставаться в укрытиях, соблюдать правила безопасности и заверил, что благодаря военным все будет хорошо.

До этого очевидцы сообщили, что на теплоэлектроцентрали № 6 в Киеве начался мощный пожар. Кадрами с предполагаемого места происшествия они поделились в Сети, на них виден поднявшийся над энергетическим объектом дым.

Об ударах по энергетической инфраструктуре написал в Telegram-канале и глава Житомирской области Виталий Бунечко. По его словам, часть потребителей переведена на резервные источники питания.