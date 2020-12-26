Премьер Украины спрогнозировал рост экономики страны на 5% в 2021 году

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Украинская экономика в следующем году вырастет примерно на 5%, считает глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Мы заходим в 2021 год с прогнозом о росте экономики почти на 5%. Для этого у нас с вами есть всё необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны, — написал премьер Украины в Facebook.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны. Бюджет на новый год принял украинский парламент. Он проходит с дефицитом в 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

Средняя зарплата за месяц установлена в размере 13,6 тысячи гривен (около $485). Курс национальной валюты — гривны — в бюджете прописан на уровне 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году.

При этом глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Заленского в экономическом коллапсе в стране.

Как сообщал NEWS.ru, ранее рассуждения президента Украины о возможности «нападения» РФ назвал пустой риторикой президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.