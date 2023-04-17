Премьер Украины сообщил о планах Канады передать Киеву российский Ан-124 Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву Ан-124 российской авиакомпании

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о том, что Канада изъявила желание передать Киеву самолет Ан-124, принадлежащий российской авиакомпании, написал он у себя в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Согласно его заявлению, в ближайшее время Оттава введет новые антироссийские санкции. В частности, они будут направлены против российской компании «Волга-Днепр», владеющей Ан-124. Также стоит отметить, что США уже ввели санкции против 120 юридических и физических лиц.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.

Ранее сообщалось, что власти ЕС до сих пор не могут найти и заморозить большую часть российских активов. Согласно официальной статистике Европейской комиссии, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд, однако на данный момент удалось заморозить лишь около €21 млрд.