Премьер Украины Шмыгаль выступит на заседании ПАСЕ вместо Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вместо него в заседании примет участие глава украинского правительства Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ПАСЕ Тини Кокс.

Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль, — цитирует его агентство.

Выступление Шмыгаля намечено на 16:00 по парижскому времени (18:00 мск). Заседание ПАСЕ проходит в Страсбурге 14 и 15 марта. Оно посвящено последствиям российской спецоперации на Украине.

Ранее Шмыгаль назвал невыполнимыми для Украины требования российского президента Владимира Путина о признании принадлежности Крыма РФ и отказе от вступления в НАТО.

24 февраля Путин обратился к гражданам Украины. Он заявил, что спецоперация связана не с желанием ущемить интересы республики и её народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России. Он подчеркнул, что освоение Украины НАТО неприемлемо.