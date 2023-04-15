Премьер Украины заявил, что США готовят для Киева «план Маршалла»

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер Украины Денис Шмыгаль

Очередная встреча премьера Украины Дениса Шмыгаля с представителями правительства США прошла за обсуждением вопроса восстановления страны после военного конфликта, заявил политик в своем Telegram-канале. По его словам, Киев с помощью Вашингтона сможет одновременно с восстановлением территорий реконструировать экономику региона.

Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, — заявил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, он обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином расширение технической поддержки Украины для контрнаступления. Здесь он отметил важность срочного получения Украиной ракет большей дальности.

Ранее стало известно, что Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия и Киев оценили примерную сумму, необходимую для восстановление Украины, в €383 млрд. В этой оценке учитывались разрушения, зафиксированные до 24 февраля 2023 года с даты начала специальной военной операции.