https://static.news.ru/photo/c5f28fe0-199f-11ea-8eee-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Новая кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) станет маркером доверия Украине. Такое мнение высказал председатель правительства страны Алексей Гончарук.

Выделение средств означает, что «будут дешёвые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев», написал глава кабмина в Telegram.

Это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, — описал перспективы Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что «Украина — солидный партнёр, который принимает риски на себя». Со всеми платежами, которые предстоит осуществить, «страна справится», выразил уверенность глава правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины достигли договорённости с МВФ о займе в $5,5 млрд на три года по новой программе кредитования. Её целью является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.