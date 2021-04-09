Премьер Украины рассказал, как ускорить вступление страны в НАТО

Действия украинских властей помогут стране ускорить свой путь вступления в НАТО, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, к этому приведёт запуск системы по переходу на стандарты Североатлантического альянса.
Согласно исследованию центра «Новая Европа», Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО, или 19% сделок по стандартизации. Причём треть из них внедрены за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе, — написал он в Facebook.
Шмыгаль отметил, что Киев твёрдо продолжает стремиться к членству в НАТО, потому что это — единственный путь государства к завершению войны в Донбассе.
Накануне в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.
Также вступление Украины поддержали в Турции, которая также является членом НАТО. Президент страны заявил о поддержке желания Киева получить план действий по вступлению в Североатлантический альянс.