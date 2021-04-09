Премьер Украины рассказал, как ускорить вступление страны в НАТО

https://static.news.ru/photo/b09c9210-9b00-11eb-a6f5-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Действия украинских властей помогут стране ускорить свой путь вступления в НАТО, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, к этому приведёт запуск системы по переходу на стандарты Североатлантического альянса.

Согласно исследованию центра «Новая Европа», Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО, или 19% сделок по стандартизации. Причём треть из них внедрены за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе, — написал он в Facebook.

Шмыгаль отметил, что Киев твёрдо продолжает стремиться к членству в НАТО, потому что это — единственный путь государства к завершению войны в Донбассе.

Накануне в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.

Также вступление Украины поддержали в Турции, которая также является членом НАТО. Президент страны заявил о поддержке желания Киева получить план действий по вступлению в Североатлантический альянс.