https://static.news.ru/photo/84700a26-345b-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: PMHoncharuk/facebook.com

Заявление иранских властей о том, что украинский Boeing был сбит их ракетой, премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «важным шагом в расследовании».

Тегеран признался, что украинский пассажирский самолёт был сбит. Это важный шаг для расследования, которое идёт до сих пор. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и установления истины, — подчеркнул Гончарук в своём Telegram-канале.

Премьер-министр рассказал, что сейчас украинские специалисты продолжают искать вещественные доказательства и уже вместе с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные чёрные ящики. Также представителям Украины показали место, где хранятся обломки самолёта. Фрагменты лайнера разложены в соответствии с их местами. Таким образом специалисты смогут понять, каких ещё частей не хватает, и на основании этого восстановить картину последних минут Boeing.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы. Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing. Он подчеркнул, что иранская сторона заявила об этом ещё до окончания работы международной комиссии по делу. Однако Украина, уточнил президент, настаивает на полноценном признании.

Как писал NEWS.ru, ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что заявление иранского руководства о том, что военные республики сбили украинский самолёт по ошибке, доказало верность первой версии расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины.