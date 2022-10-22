Премьер Украины призвал страны Запада передать Киеву российские активы

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Премьер Украины Денис Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что на Западе должны разработать механизм конфискации активов РФ для передачи их Украине и европейским странам. По его словам, в Киеве создана специальная группа, которая разрабатывает такие механизмы.

Мы должны все вместе найти формулу такой конфискации, которую каждая страна сможет затем ввести в свое законодательство. Затем каждая страна должна конфисковать все российские государственные активы в пределах своей досягаемости, пока Россия не будет готова выплатить репарации или компенсации. Конфискованные активы могут быть проданы, — сказал Шмыгаль.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении российских граждан и юридических лиц. Он также призвал Верховную раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.

В августе замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия не смирится с заморозкой своих активов на Западе и задействует всевозможные правовые механизмы для отмены этих решений. По его словам, использование средств, принадлежащих РФ и ее гражданам, без их разрешения является недружественным и неправомерным шагом. Он подчеркнул, что заморозка имущества нарушает принципы и нормы международного права.