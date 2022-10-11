Премьер Украины попросил граждан не включать утюги, кофеварки и чайники

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram попросил граждан не включать электроприборы во вторник с 17:00 до 23:00 в целях обеспечения работы энергосистемы. По его словам, за счет отказа от включения электроприборов в вечернее время украинцы «добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%».

Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Также в часы пик — с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы, — написал Шмыгаль.

В ДТЭК, владеющей многими украинскими энергокомпаниями, сообщили, что с 11 октября в Киеве и области начнутся веерные отключения света. В СМИ также опубликовали таблицу с графиком отключений в различных районах Киева. Свет планируется отключать не более чем на четыре часа в сутки.

Утром 11 октября СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы. Также сообщалось, что в Одессе и Одесской области прогремели взрывы.