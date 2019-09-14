https://static.news.ru/photo/b62d6e04-d6c9-11e9-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство хочет реализовать ряд «амбициозных» инфраструктурных проектов, в том числе соединение водным маршрутом Балтийского и Чёрного морей.

Это абсолютно реально. Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил он.

При этом глава правительства Украины отметил, что для воплощения плана необходимо «строить конструктивные отношения» с этими странами.

По его словам, власти уже занимаются данным вопросом, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства. С такой инициативой он обратился к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.