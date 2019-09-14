Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство хочет реализовать ряд «амбициозных» инфраструктурных проектов, в том числе соединение водным маршрутом Балтийского и Чёрного морей.
Это абсолютно реально. Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил он.
При этом глава правительства Украины отметил, что для воплощения плана необходимо «строить конструктивные отношения» с этими странами.
По его словам, власти уже занимаются данным вопросом, передаёт
Ранее News.ru писал, что глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства. С такой инициативой он обратился к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.