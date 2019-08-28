https://static.news.ru/photo/2d68faf4-c9ac-11e9-b798-fa163e074e61_660.jpg Владимир Гройсман Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Украины Владимир Гройсман пожелал своему преемнику «силы, терпения и удачи». Политик заявил, что новое правительство примет страну «стабильной и развивающейся».

Чиновник добавил, что его служение Незалежной не заканчивается. Он продолжит трудиться на благо своей страны, чтобы помочь ей реализовать свой потенциал в полном объёме.

Впереди у каждого из нас очень много работы. Будут новые вызовы, новые испытания. Но я верю, как и верил все эти годы: нет таких испытаний, которых бы мы с вами не одолели, — рассказал Гройсман на видео, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook .

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое. Однако фамилии фаворитов называть не стал.