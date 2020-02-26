https://static.news.ru/photo/08edc862-5895-11ea-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Pustovit Serhii/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава кабинета министров Украины Алексей Гончарук рассказал, что не писал заявлений об отставке. По его словам, правительство страны работает в нормальном режиме.

Он отметил, что не говорил на эту тему с главой государства Владимиром Зеленским, передаёт РИА Новости.

Сколько я себя помню, меня увольняют. Я привык к таким вопросам, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Сергей Тигипко может сменить Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Позднее президент прокомментировал появившуюся в прессе информацию о вероятном назначении бизнесмена Сергея Тигипко новым премьер-министром страны. Лидер страны заявил, что обсуждает должности в правительстве с разными кандидатами, в том числе он говорил с Тигипко.