Премьер Украины объяснил потери территорий медлительностью США Шмыгаль: ВСУ потеряли территории, пока США рассматривали вопрос о помощи

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ потеряли «некоторые населенные пункты», пока США рассматривали вопрос о продолжении военной поддержки Киева, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC. Он добавил, что по сравнению со всей территорией страны это некритично, однако теперь украинские силы будут вынуждены «проводить контрнаступление на этом участке фронта».

Это некритично, если сравнить с территорией Украины, но тактически мы потеряли некоторые наши территории, некоторые наши земли, — сказал он.

Также в этом интервью Шмыгаль заявил, что Киев будет крайне признателен, если западные партнеры примут решение ввести свои войска на территорию Украины. Вместе с тем политик отметил, что в текущих условиях власти просят у союзников лишь оружие и военную технику.

В Италии между тем жестко отреагировали на возможность отправки своих солдат на Украину. Министр обороны страны Гуидо Крозетто прокомментировал соответствующие заявления президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, они «наращивают напряженность».

Тем временем 6 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины. Ведомство добавило, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Луганской Народной Республике.