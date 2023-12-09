Премьер Украины обвинил власти Киева в подтоплении городского метро Шмыгаль: угроза затопления метро Киева возникла из-за бездействия властей

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Угроза разрушения тоннелей киевского метро возникла по вине властей города, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он назначил заседание госкомиссии, на которой должен будет выступить мэр Киева Виталий Кличко, имеющий, по данным СМИ, конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.

Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян, — написал Шмыгаль в личном Telegram-канале.

В субботу, 9 декабря, по поручению премьер-министра должно пройти заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По словам Шмыгаля, в нем примут участие вице-премьер Александр Кубраков, глава МВД Игорь Клименко, врио главы Госслужбы по ЧС Владимир Демчук и начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Премьер подчеркнул, что на заседении ждет «с детальным докладом» выступления мэра Киева Виталия Кличко. При этом Шмыгаль не стал звать на мероприятие руководителя военной администрации украинской столицы Сергея Попко.

В пятницу, 8 декабря, несколько станций метро в Киеве затопило из-за разгерметизации. Подтопление привело к смещению грунта. Данное обстоятельство может привести к тому, что устойчивость сооружений будет нарушена и случится обвал. Городской совет сообщил о закрытии движения поездов между шестью станциями сроком на полгода.

Ранее сбой случился на Арбатско-Покровской линии московского метро. Поезда временно не ходили между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Это, как объяснили в дептрансе, произошло из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Позднее из-за неполадок на синей ветке временно была закрыта на вход станция «Щелковская».

До этого утром 8 декабря на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро отсутствовало движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на этой ветке метро было восстановлено и вводится в график.