Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает реальным рост экономики страны на 5–7% в следующие годы. Политик не видит ничего фантастического в том, что суммарно за пять лет этот показатель может составить 40%.
Соответствующее заявление глава правительства сделал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Это не фантастическая цифра для Украины, — подчеркнул Гончарук.
По данным Государственной службы статистики, украинский ВВП во втором квартале 2019 года вырос на 4,6% в годовом выражении, передаёт
Ранее News.ru писал, что рост ВВП Украины в 2018 году, согласно оперативным данным Минэкономики, достиг 3,2%. В России этот показатель составил 2,3%.