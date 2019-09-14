https://static.news.ru/photo/c20b61d6-d6ce-11e9-afba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает реальным рост экономики страны на 5–7% в следующие годы. Политик не видит ничего фантастического в том, что суммарно за пять лет этот показатель может составить 40%.

Соответствующее заявление глава правительства сделал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Это не фантастическая цифра для Украины, — подчеркнул Гончарук.

По данным Государственной службы статистики, украинский ВВП во втором квартале 2019 года вырос на 4,6% в годовом выражении, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что рост ВВП Украины в 2018 году, согласно оперативным данным Минэкономики, достиг 3,2%. В России этот показатель составил 2,3%.