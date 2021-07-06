Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвёртой волне COVID
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:40, 06 июля 2021
Янез ЯншаФото: jjansasds/instagram.com
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Евросоюзу необходимо готовиться к возможной четвёртой волне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша. Его слова приводит РИА Новости.
Янша считает, что сейчас нужно сделать всё необходимое, чтобы предотвратить четвёртую волну коронавируса, иначе она снова остановит жизнь в Европе.
Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году, — сказал премьер-министр Словении, выступая в Европарламенте.
Ранее сообщалось, что Австрия вносит Россию в красный список распространения коронавируса. В данный список с 1 июля также включены Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР. В этой связи въезжать на территорию Австрии из России будет возможно только в исключительных случаях. Приезжим потребуется обязательная самоизоляция на 10-дневный срок. Въезд в страну разрешён гражданам Австрии, Евросоюза, Швейцарии и их сожителям, а также людям с местом жительства в данных странах, школьникам и студентам, приезжающим по неотложным причинам, включая медицинские и судебные, а также по семейным обстоятельствам.