Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвёртой волне COVID

Евросоюзу необходимо готовиться к возможной четвёртой волне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша. Его слова приводит РИА Новости.

Янша считает, что сейчас нужно сделать всё необходимое, чтобы предотвратить четвёртую волну коронавируса, иначе она снова остановит жизнь в Европе.

Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году, — сказал премьер-министр Словении, выступая в Европарламенте.