Премьер Словакии заявил о важности диалога с Россией Фицо: нельзя из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует

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Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог с Россией, отвергнув представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что ее не существует. При этом политик констатировал, что отношения Братиславы и Москвы на сегодняшний день «практически мертвы».

Я хочу открыто сказать, что отвергаю представление о том, что России не существует, Россия была, есть и будет, — заявил Фицо в ходе ответов на вопросы в парламенте.

Фицо напомнил, что РФ в предыдущие годы была важным партнером Словакии. Однако на сегодняшний день уровень отношений между странами крайне низкий, а потому необходимо усилить контакты.

Мы должны разговаривать, если мы не будем разговаривать, тогда не будет продвижения, — добавил европейский политик.

Ранее Фицо заявил, что Словакия потребует провести анализ влияния выдвигаемых против России санкций на экономику стран Евросоюза. По его словам, до сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось.

Кроме того, заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха заявил, что никто и никогда не заставит словаков ненавидеть Россию. Он подчеркнул, что его соотечественники хранят историческую память о Второй мировой войне и ее жертвах.