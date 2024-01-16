Премьер Словакии заявил о бессмысленности военной помощи Украине Премьер Словакии Фицо: помощь Украине ведет к увеличению числа жертв в конфликте

Фото: defense.gov

Помощь Украине не имеет смысла, поскольку ВСУ потеряли возможность вести равную дуэль с РФ, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС. По его мнению, такая помощь только ведет к увеличению количества жертв в конфликте.

Это (конфликт на Украине. — NEWS.ru) не имеет военного решения. Украинская армия потеряла сейчас способность вести равную дуэль с РФ, — сказал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что военные возможности Украины постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных переговорах о мире с РФ. По его словам, не помогают даже гигантские поставки оружия с Запада.

В середине декабря венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Орбан отметил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. При этом он подчеркнул, что членство Украины в сообществе остается «красной линией».

До этого Орбан заявлял, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.