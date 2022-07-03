Премьер Словакии не исключил поставки самолетов Миг-29 и танков Украине Премьер Словакии Хегер заявил, что страна может поставить Украине истребители Миг-29

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Истребитель Миг-29

Словакия может поставить на Украину истребители Миг-29 и танки, сказал премьер-министр страны Эдуард Хегер в интервью на чешском телевидении, передает РИА Новости. Он допустил новые поставки для Киева и поблагодарил соседнюю Чехию за готовность помогать его государству охранять воздушное пространство.

Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки, — говорится в заявлении.

Словацкий премьер отказался приводить дальнейшие детали, поскольку «Киев просил не конкретизировать» передаваемую технику.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что его страна уже передала на Украину восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 калибром 155 миллиметров.

Газета Pravda при этом писала, что Словакия пока медлит с передачей на Украину еще и советских танков. В качестве причины назывались действия Германии, которая отказывается согласовать отправку в Братиславу более современной техники взамен той, которая уйдет в Киев.