Премьер Словакии в шутку пообещал РФ часть Украины в обмен на «Спутник V»

Премьер Словакии Игор Матович в шутку заявил, что пообещал Москве Закарпатскую область Украины в обмен на поставки вакцины российского производства «Спутник V». В Киеве высказывание словацкого премьера уже назвали некорректным.
Матович впоследствии признался, что он, конечно, ничего не обещал России, а та ничего не требовала,
МИД Украины потребовал от Матовича официальных извинений. В дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест «из-за некорректных высказываний премьер-министра».
Ранее Матович выступил с критикой словацких политиков, которые выступают против закупки вакцины «Спутник V». Накануне в Словакию была доставлена первая партия российского препарата. Матович заявил, что решение о её закупке без регистрации в ЕС было принято потому, что в стране не хватает препаратов и каждый день гибнут люди.
Как сообщал NEWS.ru, российский препарат для вакцинации от коронавируса получил одобрение на применение в Словакии 1 марта. Эта страна стала второй в Евросоюзе, где зарегистрирован «Спутник V».