Премьер Словакии объяснил, когда Украина сможет вступить в ЕС Фицо: пройдут годы, прежде чем Украина станет членом Евросоюза

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Роберт Фицо

Пройдут годы, прежде чем Украина станет членом Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение о начале переговоров является лишь политическим жестом, однако он был раздут так, «как если бы что-то мог изменить на поле боя».

На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошей жизни; если начало переговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза, — сказал Фицо.

По его словам, Украина к членству в Европейском союзе не готова. Когда крупные члены ЕС подсчитают, сколько это членство будет стоить объединению, то решение о начале переговоров долгие годы будет оставаться лишь политическим жестом, подчеркнул Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии заявил о необходимости диалога с Россией. Он напомнил, что в предыдущие годы РФ была важным партнером Словакии, однако на сегодняшний день уровень отношений между странами крайне низкий, а потому необходимо усилить контакты.