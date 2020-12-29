Премьер Швеции посетил торговый центр после просьбы избегать людных мест

https://static.news.ru/photo/d2d9b028-49e9-11eb-81fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: stefanlofven/instagram.com

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отправился в торговый центр, несмотря на собственные призывы к жителям страны избегать людных мест в период пандемии COVID-19.

Так, Лёвен посетил торговый центр Gallerian в Стокгольме 20 декабря. По словам представителя премьер-министра, это было необходимо для дела. При этом Лёвен совсем не участвовал в рождественском шоппинге, заверил представитель премьер-министра, передаёт Radio Sweden.

Также известно, что в минувшие выходные министр юстиции Швеции Морган Йоханссон тоже решил посетить один из торговых центров. Комментируя действия министра, Лёвен назвал их «безответственными».

По состоянию на 29 декабря в Швеции зафиксировано 428 533 случая заражения COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 32 485 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Швеции составляет 8484 человека, сегодня зафиксировано 205 случаев смерти.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Швеции объявил, что в стране подтверждены первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, который впервые был выявлен на территории Великобритании.