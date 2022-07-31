Премьер Саксонии призвал принять «горькую правду» о российском газе Премьер Саксонии Кречмер: в ближайшие пять лет ФРГ не может отказаться от газа из России

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Михаэль Кречмер

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не может отказаться от поставок газа из России в ближайшие пять лет. Правительству следует принять эту «горькую правду», отметил он в интервью Zeit.

Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять. <...> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля, — рассказал министр.

Немцы, как он считает, пока не осознают последствий повышения цен на газ. При этом, отметил Кречмер, в ФРГ начали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».

Вся наша экономическая система находится под угрозой краха, — уверен премьер.

Позицию «никогда больше не получать сырье из России» он назвал ошибочной.

Ранее стало известно, что экономическая модель Германии качнулась в сторону катастрофы. Привычные методы борьбы с инфляцией уже не действуют, большими проблемами грозит уменьшение поставок российского газа, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что многие немцы с опасениями ожидают предстоящую зиму.