Новые власти Словакии выбирают российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bf291ef8-a8c4-11eb-8c91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр финансов и новый премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в разговоре с журналистами заявил, что в его стране продвигаются планы по использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Он заговорил об этом даже после того, как его предшественник потерял своё место в результате дебатов на соответствующую тему. Слова Хегера приводит издание Politico.

Новый премьер получил высокую должность в начале апреля. На самом старте своей работы на посту главы правительства он заговорил об использовании российской сыворотки, к которой в Словакии относятся с недоверием. Как сказал политик, власти рассматривают любую вакцину как средство борьбы с пандемией COVID-19.

Сыворотка «Спутник V» необходима нашему населению, — подчеркнул Хегер.

Его предшественник Игорь Матович в марте в одностороннем порядке заказал 2 млн доз российской вакцины. Он сделал это вопреки упрёкам со стороны партнёров по ЕС. Также он проигнорировал тот факт, что сыворотка ещё не прошла одобрение медицинских властей Евросоюза.

В настоящее время российский препарат одобрен уже в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее стало известно, что чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение было принято якобы из-за того, что производитель не предоставил всю необходимую документацию. Об этом заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.