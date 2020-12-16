Премьер Португалии отменил официальные визиты после встречи с Макроном

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава кабмина Португалии Антониу Кошта решил отменить официальные встречи в Сан-Томе и Принсипи и в Гвинее-Бисау, запланированные на 18-20 декабря 2020 года, из-за личного контакта с президентом Франции Эммануэлем Макроном. У последнего накануне обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). У самого премьера пока не наблюдается никаких симптомов.

В связи с подтверждением положительного результата теста президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он [Антониу Кошта] встречался вчера [16 декабря 2020 года] в Елисейском дворце, премьер-министр ушел на самоизоляцию, — передаёт телеканал SIC.

Макрону сделали тест RTPCR, проводимый при появлении первых признаков. Ближайшую неделю политик проведёт на самоизоляции. Работать президент будет в дистанционном режиме. Ранее американский госсекретарь Майк Помпео ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19.

Анализы показали отрицательный результат. Однако, в соответствии с рекомендациями Управления по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), госсекретарь должен уйти на карантин. В настоящее время он находится под наблюдением медслужбы Госдепартамента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

3 декабря из-за последствий коронавируса скончался бывший французский президент Валери Жискар д'Эстен, возглавлявший республику с 1974 по 1981 год. Он умер в возрасте 94 лет, писал NEWS.ru. Более десяти раз посещал СССР, бывал и в России. В 1981 году Жискар д'Эстен уступил пост президента Пятой республики Франсуа Миттерану, проиграв ему выборы.