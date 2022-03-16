Премьер Польши заявил об отсутствии красных линий в санкциях против РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за ужесточение экономических санкций против РФ. Он заявил, что для него в этом вопросе не существует красных линий. Его слова приводит немецкая газета Bild.

Для меня нет красных линий в экономических санкциях против России. Нам действительно нужно быть последовательными: больше никаких исключений в блокировке банков. Жёсткая конфискация активов олигархов. Больше никаких виз для граждан России, замораживание всех активов членов партии «Единая Россия», — сказал Моравецкий.

Он также призвал прекратить поставки энергересурсов из России, для чего следует ввести полное энергетическое эмбарго со стороны Германии и Евросоюза в отношении страны. Сделать это следует как можно скорее, подчеркнул польский премьер-министр.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».

В свою очередь, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что рассматривается возможность замены России в «Большой двадцатке» (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу.