Премьер Польши заявил о трудных временах в экономике страны

После введения антироссийских санкций в экономике Польши наступили трудные времена, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что санкции против России также влияют и на Европу, и это влияние плохо отражается на кошельках обычных европейцев, включая поляков, передаёт РИА Новости.

Мы сильно надавливаем на Европу в части санкций в области нефти и газа. И мы видим, что делается на рынках нефти и газа во всем мире. Цены очень сильно растут. Это означает, что кошельки поляков и других граждан Европы худеют, — сказал политик на пресс-конференции.

Моравецкий также добавил, что Москва и Киев являются крупными экспортерами продуктов питания, зерна и пшеницы на рынки Европы, а это означает, что происходящая ситуация на Украине отражается и на росте цен на продовольствие. По его словам, сейчас сложные времена, но могут наступить «ещё более сложные».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что из-за ситуации на Украине мир может оказаться на пороге глобального голода. Он также призвал как можно быстрее остановить кровопролитие и гибель мирных граждан.