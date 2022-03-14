Премьер Польши: Украину следует восстановить из конфискованных активов РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:19, 14 марта 2022
Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press
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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что фонд для восстановления Украины следует создать на основе конфискованных российских активов, передаёт ТАСС. Немецкие власти ранее также обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с беженцами с Украины.
Деньги для фонда восстановления Украины необходимо будет взять из конфискованных российских активов, — сказал Моравецкий.
Глава Минфина РФ Силуанов рассказал о блокировке $300 млрд из госрезервов РФ в ходе международных санкций. Общий объём резервов он оценил в $640 млрд. Силуанов добавил, что введением санкций страны Запада фактически развернули финансовую и экономическую войну против РФ.
Также министр сообщил о давлении Запада на Китай. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы ограничить доступ РФ к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.