Премьер Польши: Украину следует восстановить из конфискованных активов РФ

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что фонд для восстановления Украины следует создать на основе конфискованных российских активов, передаёт ТАСС. Немецкие власти ранее также обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с беженцами с Украины.

Деньги для фонда восстановления Украины необходимо будет взять из конфискованных российских активов, — сказал Моравецкий.

Глава Минфина РФ Силуанов рассказал о блокировке $300 млрд из госрезервов РФ в ходе международных санкций. Общий объём резервов он оценил в $640 млрд. Силуанов добавил, что введением санкций страны Запада фактически развернули финансовую и экономическую войну против РФ.

Также министр сообщил о давлении Запада на Китай. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы ограничить доступ РФ к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.