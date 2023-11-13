Премьер Польши сложил полномочия Моравецкий вместе с польским правительством подал в отставку после выборов

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров, сообщает PAP. 13 ноября в Польше приступил к работе новый состав парламента, правящая партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство.

Я намерен подать в отставку в соответствии с правилами парламента, — сказал Моравецкий.

Парламентские выборы в Польше прошли в октябре и завершились победой правящей партии «Право и справедливость», которая получила 194 места в сейме. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» получили 157, 65 и 26 мест соответственно. Еще 18 мест в сейме достались коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Такая конфигурация сил говорит о том, что правящая партия не сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом, если оппозиция сумеет договориться друг с другом, она будет иметь в общей сложности 248 из 460 мест в сейме и получит шанс на формирование кабинета министров.

За неделю до парламентских выборов в республике в польских СМИ появилась статья с обвинениями Моравецкого в связях с бизнесменом, осужденным за педофилию. Речь о главе строительной компании из Кракова, которого приговорили к трем годам тюрьмы в 2020-м за развратные действия в отношении 12-летней девочки.