Премьер Польши призвал «перекрыть кислород» Путину Премьер Польши Моравецкий призвал прекратить переговоры с Путиным

Фото: Andrzej Lange/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал западных лидеров прекратить общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как это общение играет Путину на руку. В интервью Bild он предположил, что переговоры с Западом позволяют Путину поддерживать репутацию как внутри страны, так и вне ее.

Я думаю, что это [разговоры с Путиным] неправильно, потому что это только дает Путину кислород. Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня, — пояснил Моравецкий.

До этого Моравецкий заявил, что западные страны устали от Украины и Варшава поставила цель оживить эту тему. По его мнению, на Украине решается будущее Европы, если не всего мира.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал президента России рациональным политиком, делающим ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и согласятся на выгодное для России урегулирование конфликта путем переговоров. По его словам, Путин пытается закрепить свои достижения и стабилизировать конфликт на Украине.