https://static.news.ru/photo/240fbc52-35f1-11ea-a4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Mathis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия «Право и справедливость» будут отстаивать историческую правду и память. Об этом он рассказал в ходе новогодней встречи с партийными структурами.

Моравецкий напомнил, что обвинил во лжи российского президента Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» польского посла в нацистской Германии.

Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времён страшной Второй мировой войны, — цитирует Польское радио слова главы правительства Польши.

Польща боротиметься за історичну правду, заявив Матеуш Моравєцький https://t.co/4papDYOVkz — Serg Sopot (@SergSopot) January 12, 2020

Ранее Моравецкий заявил, что российский лидер сознательно шёл на обман, говоря о Польше. Как писал NEWS.ru, Владимир Путин планирует написать статью об истории Второй мировой войны. Глава государства намерен опубликовать её к 75-летию Победы.