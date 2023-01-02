Премьер Польши осудил Киев за прославление Бандеры

Фото: Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмутился действиями Киева по прославлению националиста Степана Бандеры и пообещал напомнить своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о позиции Варшавы по этому поводу, передает РИА Новости. Таким образом польский политик отреагировал на размещение информации о дне рождения Бандеры в Twitter-аккаунте Верховной рады.

Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <...> В моем первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно, — цитирует агентство Моравецкого.

Он добавил, что украинские власти восхищаются человеком, который был «идеологом преступных времен».

Ранее сообщалось, что во Львовской области рождественские вертепы дополнили фигурками Бандеры и президента США Джо Байдена. Вертепы были размещены в историко-культурном заповеднике «Нагуевичи». Там пояснили, что таким образом хотели воссоздать библейскую «аутентику в современной трактовке».