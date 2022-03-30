Премьер Польши назвал русофобию мейнстримом в Европе

Русофобия стала в Европе доминирующим течением, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность. Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты, передаёт ТАСС.

То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем, — сказал он на пресс-конференции.

Моравецкий также добавил, что то, что раньше считалось необходимостью уменьшения цен путём поиска дешевых энергоресурсов в России, сегодня — это плата за действия президента РФ Владимира Путина.

В ходе выступления Моравецкий также призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. Он добавил, что в отличие от других государств его страна подготовила радикальный план отказа от российских газа и нефти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и требует принятия соответствующих мер. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны. В ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.