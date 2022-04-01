Премьер Польши Моравецкий: введённые против Росси санкции не действуют

Санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, не действуют. Об этом свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит ТАСС.

Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство — курс рубля, — сказал глава польского кабмина.

Он пояснил, что курс российской национальной валюты возвращается к уровню до начала спецоперации на Украине. Это означает, что санкции не принесли эффекта, на который рассчитывали европейские лидеры.

Ранее Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. По его словам, это необходимо для справедливой торговли и экономических условий на общеевропейском рынке. Он также заявил, что Польша подготовила радикальный план отказа от российских газа и нефти и обвинил другие страны сообщества в бездействии.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что страны ЕС готовят новый пакет санкций в отношении России. Однако новые ограничения не затронут энергетический сектор РФ.