Премьер Польши анонсировал начало поставок оружия Украине

Варшава на следующей неделе начнёт поставки оружия Киеву, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, украинским военным будет передано оборонительное вооружение, сообщает РИА Новости. Варшава уже объявляла о намерении направить Киеву лёгкие миномёты, ПЗРК, беспилотники и боеприпасы.

Мы передаём на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаём также миномёты и гранатомёты, — сказал Моравецкий.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что Польша поставит Украине новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы к ним. ПЗРК Piorun являются модернизированной версией комплексов «Гром», которые, в свою очередь, созданы на базе ПЗРК «Игла» и «Игла-1», разработанных в СССР.

В свою очередь экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину, а российские войска не приведены в боевую готовность. Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев: по мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок».