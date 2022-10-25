Премьер Норвегии выступил против изоляции России от Запада

Фото: M. Popow via www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил на выступлении в парламенте, что вместо изоляции Запада от России необходимо прямое общение в исключительно сложной политической обстановке. По его словам, которые приводит телекомпания NRK, отсутствие диалога ослабляет в том числе и возможность мирного урегулирования украинского конфликта.

В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией, — заявил Стёре.

Он добавил, что сейчас самая сложная ситуация в области политики безопасности со времен Второй мировой войны.

Ранее государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что страна продолжит поставки вооружений Украине, которая действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине: о чем идет речь, Вад Петерссон не уточнил.

Между тем западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на украинском конфликте. Так, обозреватель Эмили Раухала отметил, что скандинавская страна вышла на одну из ведущих ролей в топливной безопасности континента. По мнению критиков Осло, в Норвегии получат $109 млрд от нефтяного сектора, что на $82 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом в Осло отвергают обвинения в спекуляциях. Норвежские власти говорят, что цена на нефть оказалась неизбежно высокой из-за дефицита на рынке.