Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине «выиграть»

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Марк Рютте

Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине победить в конфликте с Россией, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Twitter по итогам разговора с Владимиром Зеленским. Он отметил, что ближайшие месяцы будут иметь «решающее значение».

Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну, — написал Рютте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее рассказала о недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещала помощь Евросоюза в размере €18 млрд. Она подчеркнула, что Европа будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В середине декабря ЕК перечислила Украине последний транш в размере €500 млн — часть ранее согласованной макрофинансовой помощи. Кроме того, Совет ЕС утвердил предоставление Киеву помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Этот кредит будет иметь для Украины 10-летний льготный период.