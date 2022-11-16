Премьер Нидерландов косвенно обвинил Россию в падении ракет в Польше Премьер-министр Нидерландов Рютте: ракеты не упали бы на территории Польши, если бы не атаки России

Фото: Gehad Hamdy/Global Look Press

Премьер Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Twitter, что падения ракет на территорию Польши можно было бы избежать, если бы Россия не наносила ракетные удары по Украине. Он также пообещал, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину в этом конфликте.

Ясно одно: этого не случилось бы, если бы не ужасающие ракетные атаки России против Украины, — написал Рютте.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. Официальные лица США заявили, что ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время залпа по инфраструктуре Украины.