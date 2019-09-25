https://static.news.ru/photo/da9b3eb6-df88-11e9-96cd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Плахотнюк Фото: facebook.com/plahotniuc

Следственные органы Молдавии должны заняться розыском бывшего лидера Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По словам премьер-министра страны Майи Санду, запрос о помощи в этом деле направлен в Федеральное бюро расследований США.

Политик отметила, что расследование начнётся сразу после назначения нового руководства молдавской Генпрокуратуры. ФБР попросили помочь с возвращением украденных Плахотнюком денег в банковскую систему страны.

По словам Санду, власти Молдавии подозревают, что олигарх находится в Штатах, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что парламент Молдавии лишил депутатской неприкосновенности депутата Владимира Чеботаря от бывшей правящей Демократической партии, лидером которой являлся Плахотнюк. Снятие иммунитета было необходимо для проведения расследования о нарушениях закона при концессии Кишинёвского международного аэропорта.