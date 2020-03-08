https://static.news.ru/photo/207c6c94-613d-11ea-850b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sylvia Lederer/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министры Северных стран — Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии — призвали мировое сообщество к достижению гендерного равенства к 2030 году. Заявление распространили представители финского правительства в Международный женский день.

Руководители кабминов выразили свою приверженность продолжению борьбы за права представительниц прекрасного пола. Главы правительств заявили о личной обеспокоенности нынешним отступлением от прав женщин и девочек. По их словам, в мире произошёл глобальный всплеск репрессивной политики, результатом которой стал подрыв прав человека и защиты от насилия.

Мы хотим подтвердить нашу совместную приверженность защите и поощрению прав женщин и девочек и, в более общем плане, универсальных прав человека. Нас беспокоит то, что полностью искоренить насилие в отношении женщин ещё не удалось. Были достигнуты огромные результаты, но мы ещё не закончили, — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что женщины руководят кабминами всех Северных стран, кроме Швеции.

Как ранее писал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил женщин с 8 Марта и напомнил об истории происхождения этого праздника, который родился из борьбы представительниц прекрасного пола за равные права.