Премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьера Канады Джастина Трюдо раскритиковали за то, что он пел песню группы Queen Bohemian Rhapsody в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II. Фрагмент «выступления» опубликовал 19 сентября телеканал CBC. Пользователи Сети обвинили чиновника в отсутствии приличия.

На видео премьер-министр Канады стоит возле рояля и поет строчки из песни: «Легко пришел, легко ушел, не взлетал и не падал, в любом случае ветер продолжает дуть». Трюдо исполнил песню вместе с другими членами канадской делегации, включая обладателя высшей государственной награды страны — ордена Канады — Грегори Чарльза, который в это время сидел за роялем.

Некоторые пользовали раскритиковали поведение премьер-министра Канады, назвав его «безответственным».

Он находится здесь как делегат от Канады, чтобы почтить уход из жизни главы нашего государства, и это именно то, что он решил сделать? Извините, но это абсолютно безответственно, — заявил пользователь с никнеймом Джефф Уальдман.

Другие указали на неудачный выбор Трюдо песни для исполнения.

Думаю, он мог бы выбрать песню получше, нежели «Богемскую рапсодию», — отметил другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто поддержал поведение Трюдо, заявив, что во время похорон и прощальных служб часто бывают моменты «радости и дружелюбия» и что премьер имеет право непринужденно провести свое время в компании других людей.

Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Там уже покоятся ее родители, а также захоронен прах сестры, принцессы Маргарет, тело которой прежде кремировали. Елизавета II, которая правила страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.