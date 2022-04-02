Премьер-министр Венгрии Орбан объявил о победе на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своего альянса Фидес - Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) на парламентских выборах. Заявление Орбана транслировал канал M1. Политик назвал это достижение "незабываемым".

Дорогие друзья, эта победа еще и потому останется незабываемой до конца нашей жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться: "левые" дома, "международные левые" за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент, - сказал премьер-министр.

По информации Национального избирательного комитета, альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает почти 68% голосов избирателей после обработки 77,55% голосов. Их ближайшие преследователи, оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем, набирает чуть больше 29%.

Если разрыв сохранится, Фидес-ХДНП получит 134 места в парламенте, а их оппоненты — 56 мест.

Правящий альянс Венгрии под руководством Виктора Орьана поддерживает сотрудничество с Россией. При этом оппозиционные силы нацелены на взаимодействие с Брюсселем.

Парламентские выборы прошли в Венгрии 3 апреля. За победу сражались 43 партии и 664 кандидата за места в парламенте. По результатам выборов в Национальное собрание сроком на четыре года будут избраны 199 депутатов. Предыдущие выборы в Венгрии состоялись в 2018 году, после которых Орбан был переизбран на пост премьера в четвёртый раз.