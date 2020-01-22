https://static.news.ru/photo/990416c6-3db6-11ea-bcef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Правительство Украины будет работать настолько долго, насколько будет позволять сложившееся доверие внутри команды президента Владимира Зеленского. Об этом журналистам в четверг, 23 января, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, сведения об отставке правительства Украины — это всего лишь слухи. Никаких отставок в кабмине государства в настоящее время не планируется. Гончарук заявил, что вокруг правительства происходит много «грязной игры» с манипуляциями, распространением слухов и провокациями. Подобные действия, как отметил премьер, позволяют себе «группы влияния», которым некомфортно работать с честными политиками.

Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет. Я не планирую никуда идти. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом, — приводит слова Гончарука «Интерфакс-Украина».

Как ранее писал NEWS.ru, премьер Украины заявил, что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки». По его словам, целый ряд чиновников уже лишены возможности использовать коррупционные схемы, некоторых это скоро ждёт.