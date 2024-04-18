Премьер-министр Украины пригрозил США третьей мировой войной Шмыгаль: проигрыш Украины в конфликте может привести к третьей мировой войне

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

Денис Шмыгаль

Отсутствие помощи со стороны США может привести к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, и тогда человечеству грозит третья мировая война, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью для BBC. По его словам, в случае падения Киева глобальная система безопасности по всему миру будет полностью разрушена и странам придется искать новые способы защиты.

Если Украина проиграет, глобальная, мировая система безопасности будет разрушена и всему миру придется искать новую систему безопасности. Будет много конфликтов, много таких войн, и в конце концов это может привести к третьей мировой войне, — заявил Шмыгаль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США законопроектом о выделении очередного пакета помощи Украине лишь провоцируют государство на продолжение боевых действий. По его словам, в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы конфликт не завершался. Таким образом США получают выгоду для самих себя, отметил представитель Кремля. Он обратил внимание, что благодаря помощи Украине США обеспечивают ситуацию, при которой средства остаются в военно-промышленном комплексе страны.